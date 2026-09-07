Ночная атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 7 сентября 2026-го: последние новости — сколько дронов сбито
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили сильную атаку беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, около двух с половиной десятков БПЛА были уничтожены в небе над Новошахтинском и семью районами области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, однако режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Об этом информирует портал Life.ru.
Подробности отражения ночной атаки над Ростовской областью
Ключевые факты о работе сил ПВО и оперативной обстановке:
- Масштаб атаки: Над территорией региона уничтожено около 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- География перехвата: Воздушные цели были нейтрализованы над городом Новошахтинском, а также в Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском и Усть-Донецком районах.
- Предварительные последствия: На данный момент поступающая с мест информация указывает на отсутствие жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры на земле.
- Режим опасности: Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что опасность повторных атак сохраняется, и призвал жителей сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями.