Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили сильную атаку беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, около двух с половиной десятков БПЛА были уничтожены в небе над Новошахтинском и семью районами области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, однако режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Об этом информирует портал Life.ru.