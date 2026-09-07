«По заявке федерации чудной страны»: Роднина объяснила отзыв нейтрального статуса у Валиевой
Ирина Роднина объяснила отзыв нейтрального статуса у Валиевой: «Это временно»
Фото: [ФФККР]
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Федерация фигурного катания Украины направила в ISU письмо с требованием пересмотреть нейтральный статус у ряда российских спортсменов. В итоге нейтральный статус был отозван у Валиевой и Марка Кондратюка, которые занимаются в академии Татьяны Навки, находящейся под санкциями Евросоюза.
«Это временно. Как у Кондратюка, так и у Валиевой. По заявке федерации чудной страны, которая находится рядом с нами», — сказала Роднина.
С нынешнего сезона ISU разрешил российским фигуристам выступать в нейтральном статусе. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как прошли первые за четыре года международные старты для россиян.