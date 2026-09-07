Закрытые аэропорты и тревога: что происходило в небе над Татарстаном ночью 7 сентября
Закрытые аэропорты и тревога: что происходило в небе над Татарстаном 7 сентября
В Татарстане силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, прямая угроза удара по району в настоящее время снята, однако режим беспилотной опасности на территории республики продолжает действовать. В связи с ночным налетом Росавиация временно вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Об этом информирует издание РБК.
Подробности отражения атаки и временные ограничения в Татарстане
Ключевые факты о работе систем ПВО и оперативной обстановке в регионе:
- Отражение атаки: Силы ПВО успешно нейтрализовали вражеские БПЛА, нацеленные на Нижнекамский район. Прямая угроза атаки на город официально снята.
- Заявление городских властей: Мэр Нижнекамска Радмир Беляев выразил благодарность силовым структурам за оперативную защиту населения и призвал жителей сохранять бдительность.
- Временные интервалы: Сообщения РСЧС о беспилотной опасности начали поступать около 02:00. В 03:50 режим угрозы распространили на Чистополь, Заинск, Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Бугульму и Лениногорск, а в 06:40 непосредственную угрозу удара отменили.
- Ограничения на авиатранспорте: Из соображений безопасности Росавиация временно приостанавливала прием и отправку воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы.