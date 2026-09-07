Закрытые аэропорты и тревога: что происходило в небе над Татарстаном ночью 7 сентября

В Татарстане силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, прямая угроза удара по району в настоящее время снята, однако режим беспилотной опасности на территории республики продолжает действовать. В связи с ночным налетом Росавиация временно вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Об этом информирует издание РБК.