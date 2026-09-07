Трусова поделилась своими планами на ближайшее будущее

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о своих планах после выступления на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

По сумме двух программ Трусова набрала 221,06 балла в своем первом за четыре года старте и завоевала серебряную медаль, уступив лишь чемпионке мира среди юниоров японке Мао Шимаде.

«К чему дальше буду готовиться? Следующее ¬— это контрольные прокаты. Пока планы строятся постепенно», — сказала Трусова.

Фигуристка призналась, что очень устала после турнира в Токио, так как давно не катала произвольную программу на соревнованиях. По ее словам, следующим этапом подготовки будет увеличить скорость катания, быстрее вращаться. Трусова сказала, что на данном этапе все цели выполнены.

Международный союз конькобежцев с нынешнего сезона разрешил россиянам выступать в нейтральном статусе. Портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги первых стартов для российских фигуристов.