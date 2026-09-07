ИИ против грибника: почему нейросети могут отправить на больничную койку, а не помочь с выбором грибов
Миколог Филиппова: полагаться на ИИ при сборе грибов опасно из-за их двойников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Кульшенко]
Сегодняшним грибникам уже не обязательно таскать с собой увесистый бумажный определитель. Достаточно сфотографировать находку на телефон, открыть поисковик или нейросеть — и через считанные секунды алгоритм выдаст название. Казалось бы, удобно. Однако полагаться на такую подсказку при выборе того, что отправится на стол, миколог Александра Филиппова категорически не советует, сообщил VSE42.RU.
Грибы, как поясняет миколог, крайне изменчивы. Искусственный интеллект, в свою очередь, работает с ограниченным массивом данных и тоже допускает ошибки. Получается опасное сочетание: человек не знает, что за гриб перед ним, а нейросеть уверенно называет его съедобным — и находка отправляется в корзину. Последствия такой ошибки могут быть фатальными.
«Если ты сомневаешься, что этот гриб съедобный, лучше его вообще не брать», – отмечает Александра Филиппова.
Начинающим любителям тихой охоты эксперт советует более старомодный, но надежный способ — ходить в лес с тем, кто действительно разбирается в грибах. Проблема в том, что у множества видов есть ядовитые двойники, а сами грибы сильно меняются в зависимости от условий произрастания. Даже привычные опята, как подчеркивает специалист, имеют опасных собратьев, и чтобы их отличить, нужно знать достаточно мелкие, почти незаметные признаки. С некоторыми экземплярами ошибка может стоить здоровья или даже жизни.
«Хорошо, когда самое печальное последствие – это диарея и рвота, но есть поганки, мухоморы и другие смертельно ядовитые грибы, и симптомы могут проявляться не сразу, а через 12–24 часа, когда в организме начинаются необратимые процессы», – предупредила специалист.
Яркий пример — бледная поганка, считающаяся одним из самых токсичных грибов. В Кузбассе встретить ее маловероятно, поскольку она предпочитает старые, малонарушенные леса, но полностью исключать возможность такой встречи нельзя.
Миколог также напоминает, что лес сам по себе — опасная территория, и поход туда требует серьезной подготовки. В этом году к традиционному риску заблудиться добавился еще один — голодные хищники. Аномальная жара, оставившая леса без грибов, оставила и зверей без еды. Власти Кузбасса настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от походов в лес из-за высокой вероятности встречи с дикими животными.
Но и помимо физической угрозы есть другая опасность — ошибиться с выбором грибов. И здесь, по мнению миколога, действует одно главное правило, которое кажется очевидным, но именно его специалист считает основополагающим.
Ранее миколог рассказала, что грибница может занимать площадь восьми футбольных полей.