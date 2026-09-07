ИИ против грибника: почему нейросети могут отправить на больничную койку, а не помочь с выбором грибов

Сегодняшним грибникам уже не обязательно таскать с собой увесистый бумажный определитель. Достаточно сфотографировать находку на телефон, открыть поисковик или нейросеть — и через считанные секунды алгоритм выдаст название. Казалось бы, удобно. Однако полагаться на такую подсказку при выборе того, что отправится на стол, миколог Александра Филиппова категорически не советует, сообщил VSE42.RU .

Грибы, как поясняет миколог, крайне изменчивы. Искусственный интеллект, в свою очередь, работает с ограниченным массивом данных и тоже допускает ошибки. Получается опасное сочетание: человек не знает, что за гриб перед ним, а нейросеть уверенно называет его съедобным — и находка отправляется в корзину. Последствия такой ошибки могут быть фатальными.

«Если ты сомневаешься, что этот гриб съедобный, лучше его вообще не брать», – отмечает Александра Филиппова.

Начинающим любителям тихой охоты эксперт советует более старомодный, но надежный способ — ходить в лес с тем, кто действительно разбирается в грибах. Проблема в том, что у множества видов есть ядовитые двойники, а сами грибы сильно меняются в зависимости от условий произрастания. Даже привычные опята, как подчеркивает специалист, имеют опасных собратьев, и чтобы их отличить, нужно знать достаточно мелкие, почти незаметные признаки. С некоторыми экземплярами ошибка может стоить здоровья или даже жизни.

«Хорошо, когда самое печальное последствие – это диарея и рвота, но есть поганки, мухоморы и другие смертельно ядовитые грибы, и симптомы могут проявляться не сразу, а через 12–24 часа, когда в организме начинаются необратимые процессы», – предупредила специалист.

Яркий пример — бледная поганка, считающаяся одним из самых токсичных грибов. В Кузбассе встретить ее маловероятно, поскольку она предпочитает старые, малонарушенные леса, но полностью исключать возможность такой встречи нельзя.

Миколог также напоминает, что лес сам по себе — опасная территория, и поход туда требует серьезной подготовки. В этом году к традиционному риску заблудиться добавился еще один — голодные хищники. Аномальная жара, оставившая леса без грибов, оставила и зверей без еды. Власти Кузбасса настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от походов в лес из-за высокой вероятности встречи с дикими животными.

Но и помимо физической угрозы есть другая опасность — ошибиться с выбором грибов. И здесь, по мнению миколога, действует одно главное правило, которое кажется очевидным, но именно его специалист считает основополагающим.

Ранее миколог рассказала, что грибница может занимать площадь восьми футбольных полей.