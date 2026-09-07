«Я считаю, что грибы есть везде»: миколог рассказала, как погода меняет лесные тропы

Каждый заядлый любитель тихой охоты хранит в памяти собственные грибные маршруты. Одни годами наведываются за лисичками в определенный лесной массив, другие держат в секрете полянки, где традиционно собирают белые, а третьи и вовсе не выдают никому сокровенных координат. Однако, как утверждает миколог Александра Филиппова, даже на вчерашней богатой урожаем лесной поляне сегодня можно не найти ни единого экземпляра. И причина все та же — капризы погоды. По словам специалиста, универсального места, которое всегда будет радовать грибами, не существует, сообщил VSE42.RU .

«Я считаю, что грибы есть везде. Иногда в каком-то месте их больше, в каком-то меньше. Сказать конкретное место – вот езжайте туда и там есть грибы, такого нельзя», – сказала Филиппова.

Впрочем, если ходить в лес лишь за боровиками или подосиновиками, есть риск пройти мимо поистине удивительных созданий природы, отметила эксперт. Например, в кузбасской тайге, как отмечает Филиппова, встречаются экземпляры, которые выглядят так, будто их нарисовал иллюстратор фантастических книг.

Яркий пример — ежовик коралловидный, формой и цветом напоминающий изящный коралл, обычно белый или с желтоватым оттенком. Гриб предпочитает селиться на древесных стволах, съедобен, а когда-то его даже можно было найти в Красной книге Кемеровской области.

Земляные звезды, иначе называемые звездовиками, представляют собой миниатюрные раскрывшиеся звездочки, которые внешне перекликаются с дождевиками — теми самыми округлыми грибами-мячиками или лампочками.

Рамарии напоминают маленькие кустарнички или веточки. Палитра их оттенков разнообразна: белый, желтый, коричневый. Произрастают они в основном на почвенном покрове, мертвой древесине или на подстилке из листьев.

Встречаются в лесах и грибы в форме миниатюрных чашечек — будто кто-то разбросал крошечные пиалы или кубки на ножках. Увидев подобное в лесу, многие и не догадаются, что имеют дело именно с грибным царством.

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