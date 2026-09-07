Тонкие белые нити, пронизывающие почву, — так обычно представляют себе грибницу. Но осознать, что эта сеть способна покрывать территорию в несколько футбольных полей, удается далеко не каждому. Между тем, по словам миколога Александры Филипповой, под ногами скрывается целая живая система с удивительно совершенной организацией, сообщил VSE42.RU .

Специалист поясняет, что грибница обыкновенного опенка порой достигает площади, сопоставимой с восемью футбольными полями. Увидеть же этот организм целиком человеку не под силу. Из этого следует любопытный вывод: несколько грибов, найденных далеко друг от друга, могут оказаться фрагментами одной огромной грибницы. Для грибника — это разные находки в различных уголках леса, с биологической же точки зрения — это единый организм.

«Мы грибницу видим только кусочками, когда она плодоносит», – пояснила специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Нынешний сезон, как отмечает Филиппова, преподнес неприятный сюрприз любителям лесных прогулок — виной всему стала аномальная жара. Плодоношение грибницы запускается только при совпадении двух факторов — достаточного увлажнения и подходящей температуры. Когда верхний слой грунта пересыхает, мицелий (подземная часть гриба), по сути, впадает в состояние покоя.

Распространенное заблуждение гласит: если прошел дождь, через пару дней лес будет полон грибов. Однако, как считает специалист, и после хорошего ливня можно вернуться с пустой корзиной. Объяснение, как разъясняет миколог, кроется в характере осадков. Грибам нужен не просто дождь, а так называемый грибной — умеренный, без изнуряющей жары после него. Тропические ливни, обрушивающиеся на пересохшую землю и сменяющиеся новым зноем, грибникам не в радость. А вот туман, как ни странно, дает лесным обитателям гораздо больше шансов на плодоношение.

«Время, когда много туманов, прохладная погода, дождики – самое благоприятное время для развития грибниц», – объяснила ученый.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

И еще один важный нюанс: то, что попадает в корзину, — вовсе не весь гриб, а лишь его плодовое тело, репродуктивная часть. Сам организм, по словам Филипповой, появился на Земле около миллиарда лет назад — задолго до возникновения животных и растений. Он поразительно живуч и умеет приспосабливаться к самым разным условиям. Основная же его масса — грибница — скрыта под землей, и, как показывает практика, ее масштабы порой поражают воображение.

Ранее сообщалось, что бабье лето спровоцирует грибной бум в Центральной России.