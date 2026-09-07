Две девочки-подростка и мужчина пострадали при падении обломков дронов в Севастополе
Две девочки-подростка и мужчина пострадали при падении обломков дронов в Севасто
Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь, нейтрализовав три летательных аппарата. В результате детонации упавших обломков осколочные ранения получили три человека, среди которых двое детей. В жилом массиве, здании детского сада и на припаркованных автомобилях зафиксированы повреждения ударной волной. Параллельно ударный дрон атаковал торговый центр в Макеевке. Об этом информирует газета Известия.
Подробности отражения атаки и масштабы разрушений
Ключевые факты о последствиях ударов в Севастополе и Макеевке:
- Пострадавшие мирные жители: Осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Работа систем ПВО: Силы противовоздушной обороны и мобильные группы успешно уничтожили три вражеских БПЛА над территорией города.
- Детонации и разрушения: После падения обломков в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Взрывной волной выбиты стекла в нескольких жилых многоэтажках и детском саду, поврежден автотранспорт.