Увела пятилетнего мальчика домой, чтобы «проучить» родителей: подробности инцидента в пгт Смирных
На Сахалине СК проверяет женщину, уведшую чужого ребенка с площадки ради «урока»
Следственное управление СК РФ по Сахалинской области организовало процессуальную проверку по факту самоуправных действий жительницы поселка городского типа Смирных. Женщина устроила «самосуд» и увела к себе домой пятилетнего мальчика, оставшегося без присмотра на детской площадке, с целью «преподать урок» его родителям. Следователи дадут правовую оценку как действиям сахалинки, так и исполнению родительских обязанностей семьей ребенка. Об этом информирует портал Газета.Ru.
Детали инцидента в пгт Смирных и процессуальные действия СК
Ключевые обстоятельства происшествия и ход проверки:
- Дата и место ЧП: Инцидент произошел 5 сентября на детской площадке в поселке городского типа Смирных Сахалинской области.
- Мотив действия: Местная жительница забрала чужого пятилетнего мальчика и увела его к себе в квартиру. Свои действия она объяснила намерением «проучить» родителей за плохой контроль за ребенком.
- Проверка СК: Следователи анализируют действия сахалинки на предмет наличия состава преступления (в том числе незаконного лишения свободы или самоуправства).
- Оценка родителям: В рамках надзорных мероприятий также проверят полноту исполнения родителями их обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына.