Увела пятилетнего мальчика домой, чтобы «проучить» родителей: подробности инцидента в пгт Смирных

Следственное управление СК РФ по Сахалинской области организовало процессуальную проверку по факту самоуправных действий жительницы поселка городского типа Смирных. Женщина устроила «самосуд» и увела к себе домой пятилетнего мальчика, оставшегося без присмотра на детской площадке, с целью «преподать урок» его родителям. Следователи дадут правовую оценку как действиям сахалинки, так и исполнению родительских обязанностей семьей ребенка. Об этом информирует портал Газета.Ru.