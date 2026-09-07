Кузнецов забил в первом же матче за «Сибирь», но его клуб уступил «Ак Барсу» по буллитам

Звездный новичок новосибирской «Сибири» Евгений Кузнецов отличился в первом же матче за клуб, но его команда в итоге уступила «Ак Барсу» в серии послематчевых буллитов.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» забросил третью шайбу своей команды, сделав счет (3:1). Однако сибиряки не смогли удержать преимущество: в начале третьего периода Александр Иванов и Семен Терехов в течение одной минуты забросили две шайбы.

Гол Кузнецова стал для него юбилейным, сотым в КХЛ. Нападающий начинал свою карьеру в «Тракторе», после возвращения из НХЛ играл за «СКА», магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о главных трансферах в КХЛ в нынешнее межсезонье.