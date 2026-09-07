Талалаев назвал причину поражения «Балтики» от «Локомотива»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение калининградской команды от «Локомотива» (0:1) в седьмом туре РПЛ.

Единственный мяч в матче забил на 85-й минуте Андрей Мостовой, который проводил первую игру за железнодорожников после перехода из «Зенита».

«Хорошая игра, побились. Сказалось разное мастерство в атаке. Думаю, болельщики понимают, почему футболисты, играющие в «Зените», получают такие деньги. Один момент — один гол. А мы будем работать. Мне понравилось то, как играла моя команда. Если бы не индивидуальная ошибка в штрафной, то, наверное, закончили бы по нулям», — сказал главный тренер «Балтики».

Талалаев не мог руководить игрой своей команды со скамейки, так как отбывает четырехматчевую дисквалификацию.

«Локомотив» одержал первую победу в чемпионате и занимает 13-е место с шестью очками. «Балтика» находится на седьмой строчке, имея в своем активе 10 баллов.