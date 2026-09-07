Половина нагрузки в первые дни и полная включенность к пятому: психолог о том, как вернуться к работе после отпуска

После возвращения из отпуска организму и психике требуется определенное время, чтобы заново привыкнуть к рабочему графику, сообщила rostovgazeta.ru. Как пояснил психолог Узиер Эюбов в беседе с корреспондентом издания, первые трудовые дни после отдыха могут оказаться для россиян непривычно насыщенными: даже при хорошем самочувствии привычный темп возвращается далеко не сразу. А резкая попытка нарастить объем задач, по его словам, способна обернуться новой усталостью и затянуть процесс адаптации.

Специалист уточнил, что восстановление биологических ритмов после возвращения домой может занимать от двух до семи дней. Именно поэтому рабочую нагрузку рекомендуется повышать поэтапно.

«Первые несколько дней после возвращения — это период реадаптации, а не время для максимальной продуктивности. Постепенно возвращайтесь к рабочему ритму. Начните с простых задач, постепенно увеличивая нагрузку», — посоветовал RostovGazeta кандидат медицинских наук Узиер Эюбов.

Эксперт предлагает простую и понятную схему: первые два рабочих дня следует выполнять около половины привычного объема задач, следующие два — примерно 75%, а уже с пятого дня можно возвращаться к полной включенности в процессы. Такой подход, по мнению специалиста, позволяет плавно вернуть концентрацию и рабочий темп, не пытаясь компенсировать дни отдыха повышенной нагрузкой с первых же часов.

«Можно использовать правило „50–75–100“: первые два дня — 50% обычной нагрузки, следующие два — 75%, и только с пятого дня — полная включённость», — отметил Эюбов.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась на 0,5%.