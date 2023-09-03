Как сообщается в российском сегменте соцсетей, взрывы всю ночь гремели в районе городов Рени и Измаил.

По словам очевидцев с места событий, ВСУ тщетно предпринимали попытки противостоять российским крылатым беспилотникам с помощью западной системы Flakpanzer Gepard. Все поставленные российской армией цели были достигнуты и поражены.

В свою очередь, в руководстве ВСУ, традиционно отчитались об обратном. Там заявили, что удар минувшей ночью по Одесской области был нанесен 25 российскими дронами-камикадзе, и они все почти все сбиты ПВО.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.