Дроны кричали в тайге: волонтеры записали голосовое обращение к пропавшим Усольцевым

В Красноярском крае спасатели и волонтеры задействовали беспилотники с тепловизорами и аудиосообщения, чтобы найти семью Усольцевых, исчезнувшую в тайге в конце сентября 2025 года. Подробности технического оснащения поисков раскрыл портал NGS24.RU .

По информации издания, дроны запустили уже в первые дни после пропажи Сергея, Ирины и их пятилетней дочери. Аппараты, оснащенные тепловизионными камерами, позволяли фиксировать любые светящиеся точки в лесном массиве, которые могли указывать на движение или присутствие людей. Несколько таких сигналов действительно были зафиксированы, но, к сожалению, не привели к обнаружению семьи.

Особую надежду добровольцы возлагали на акустический метод. Для Усольцевых специально записали голосовое обращение, которое транслировалось с дронов над тайгой. В сообщении супругов просили подать знак — взять палку и постучать по дереву, если они слышат звук. Как рассказала одна из участниц поисков, коптеры распространяли запись по кругу, облетая большие участки леса, в надежде, что откликнется хоть кто-то.

Несмотря на все усилия и применение современной техники, найти Усольцевых живыми не удалось. Их тела обнаружили спустя несколько месяцев — после того, как сошел снег. Семья погибла от переохлаждения.