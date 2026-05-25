В Электростали вынесли приговор молодому человеку за незаконное использование терминала пропуска трафика

Электростальский городской суд Подмосковья вынес приговор по делу о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. 20-летнего подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Как рассказали в Прокуратуре Московской области, в одном из мессенджеров молодой человек получил от анонимного куратора сообщение с предложением работы. Таким образом он вошел в состав организованной группы телефонных мошенников.

В период с сентября по октябрь 2025 года подсудимый следил за работой абонентских терминалов пропуска голосового трафика (сим-боксов), которые используются для мошенничества. Всего за весь период работы терминала было использовано более 4,5 тыс. сим-карт.

