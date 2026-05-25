В морях обитал свой тираннозавр: палеонтологи нашли гигантского хищника с зубами-лезвиями

У тираннозавра появился морской тезка: ученые описали новый вид гигантского мозазавра Tylosaurus rex (Тилозавр рекс), который около 80 млн лет назад терроризировал древние моря, пишет Daily Mail со ссылкой на работу в Bulletin of the American Museum of Natural History.

Этот хищник мог вырастать до 13,1 метра — то есть был больше чем вдвое длиннее крупнейших белых акул и сопоставим по размеру с сухопутным Ти-рексом. Его название переводят как «король тилозавров».

Останки нового вида десятилетиями лежали в музеях США, но их принимали за другой вид мозазавра — Tylosaurus proriger. Ошибку заметила доктор Амелия Зитлоу из Американского музея естественной истории, когда изучала музейные коллекции. Череп одного экземпляра оказался почти размером с нее саму.

Главным образцом нового вида стал гигантский скелет по прозвищу «Черный рыцарь», найденный еще в 1979 году возле водохранилища недалеко от Далласа.

По словам ученых, Tylosaurus rex был верховным хищником своего мира. У него были мощные мышцы шеи и челюстей, а также острые зазубренные клыки, которыми он, вероятно, разрывал крупную добычу на части.

Самое жуткое — эти морские монстры могли нападать даже друг на друга. У Черного рыцаря отсутствует кончик морды и сломана челюсть, а такие травмы, как считают исследователи, мог нанести только другой представитель того же вида.