Омбудсмен Подмосковья проверила работу пункта временного размещения в Подольске

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская проверила работу пункта временного размещения в Подольске. Он был создан на базе оздоровительного центра «Мечта».

В пункте проживают 112 человек, в том числе 43 ребенка. Это жители ДНР, ЛНР и Курской области.

В рамках визита Фаевская проверила условия проживания и провела личный прием жителей. По ее словам, большинство интересовались вопросами здравоохранения и льготного проезда. Все обращения были взяты на личный контроль.

«Атмосфера в ПВР очень доброжелательная, люди довольны условиями проживания, очень благодарны», — отметила омбудсмен региона.

