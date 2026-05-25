Смертельный приговор отменен: тюменские врачи впервые в России вылечили пациентку с раком, убивающим за три месяца

Российские врачи совершили чудо. В Тюмени онкологи впервые спасли пациентку с одной из самых агрессивных опухолей головы и шеи — раком щитовидной железы, который обычно убивает за три-пять месяцев. Женщина боролась два года и победила. Случай уникальный для всей страны. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Динара Вонтлая рассказала: это редчайший тип рака с крайне неблагоприятным прогнозом. Обычно пациенты живут от силы три-пять месяцев. Женщина сначала прошла индукционную химиотерапию, затем курс химиолучевой терапии. Но болезнь не отступала. Тогда онкологи назначили иммунотерапию — и она сработала.

Два года пациентка боролась за жизнь. В итоге врачи диагностировали полное выздоровление — опухоль исчезла. Вонтлая подчеркнула, что этот случай уникален для России. Опыт тюменских врачей уже описан в научной статье. Теперь коллеги по всей стране могут использовать эту методику.

Ранее гастроэнтеролог объяснил неожиданный эффект вечернего перекуса.