У Волочковой во время выступления отвалились волосы

Балерина Анастасия Волочкова даже после тяжелой операции на ноге, которую она перенесла в Германии, не смогла усидеть дома. Артистке заменили тазобедренный сустав, и врачи строго-настрого запретили выходить на сцену. Но Волочкова, как всегда, поступила по-своему. Она вернулась к зрителям.

Во время одного из выступлений с ней приключился конфуз, пишет «Газета.Ru». На сцене у балерины отвалились накладные волосы. Но Волочкова не растерялась — продолжила танцевать. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Светский хроник». Поклонники оценили чувство юмора, но некоторые забеспокоились: а не навредит ли сцена ее здоровью артистки?

Сама Волочкова признается, что боится осложнений, но не может отказаться от любимого дела.

«Я ни разу за 49 лет не брала двухмесячный отдых от тренировок», — говорит она.

Балерина старается быть осторожной, но полностью исключать нагрузки не готова. Она поражается возможностям своего организма и надеется на лучшее. И, судя по ее улыбке, даже когда отваливаются волосы, она готова превратить это в шоу.

