Дроны ВСУ атакуют: жители Курчатова под Курском сообщают о взрывах в городе

По словам очевидцев, делящихся информацией в соцсетях, несколько минут назад в небе над Курчатовым были слышны от 3 до 5 сильных разрывов.

По предварительным данным, источником взрывов может являться работа российской ПВО, вызванная очередным налетом украинских дронов. Более точная информация пока отсутствует. Официальных комментариев от властей Курской области пока не приводится.

Напомним, киевский режим уже несколько раз за последнее время пытался атаковать при помощи БПЛА Курчатов, от которого до Курской АЭС — всего 4 километра.