Дубна вошла в число самых комфортных городов для жизни Подмосковье

Городской округ Дубна составил конкуренцию в опросе о лучших городах для жизни в Московской области. Он попал в число одних из самых лучших по многим показателям.

В ходе опроса аналитиков портала MSK1.ru, жители Московской области определили самые комфортные для жизни города, ориентируясь на такие показатели как эффективность работы местных властей, доступность транспорта, развитие инфраструктуры, а также наличие социально-значимых учреждений (детсады, школы, больницы).

В опросе участвовали свыше 1700 человек из Подмосковья: многие высказывались о любви к тому или иному округу и городу, а также привели исторические и иные аргументы для продвижения своего выбора в лидеры. По итогу первое место занял городской округ Одинцово, второе Мытищи, а тройку лидеров замкнул Подольск.

В число одних из лучших для жизни городов также вошли подмосковные Дубна, Раменское, Королев и Ступино.

Дубна — это наукоград в 125 км от Москвы, центр фундаментальных исследований ядерной физики, причем крупнейший в стране. Играет одну из важных ролей в сфере науки и технологий. Округ находится в постоянном развитии. Дубне удается обеспечивать высокие стандарты жизни населения, является притягательным местом также для отдыха за счет расположения в живописном месте.