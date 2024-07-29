Дубненский симфонический оркестр выступил с концертом на дне города

Выходные в Дубне прошли на славу: кто-то весело занимался спортом, другие рисовали граффити, а третьи — лакомились бесплатным мороженым и вкусным попкорном. Но занятие по душе нашлось и для любителей классической музыки — сотни зрителей собрались послушать ее под открытым небом!

Восторг разделяли как взрослые, так и дети! Самые маленькие гости мероприятия поднимались прямо на сцену Молодежной поляны Дубны, чтобы с удовольствием потанцевать под выступление Дубненского симфонического оркестра, приехавшего на праздник почти в полном составе.

Под солирование дирижера оркестра, скрипача и лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова гости смогли услышать произведения Астора Пьяцоллы и Антонио Вивальди. Концерт состоялся в рамках проекта «Музыка на Волге», стартовавшего в Дубне этим летом.

Так, каждые выходные жители города собираются на открытых площадках города, чтобы послушать лучших исполнителей Москвы и Подмосковья. Они получают невероятные эмоции, которых хватит до следующей встречи с артистами!