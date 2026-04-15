Эти поступки лишают защиты неба: священник раскрыл страшный список смертных грехов

Представитель Русской православной церкви объяснил, почему традиционный перечень из семи грехов не совпадает с библейскими текстами. По словам священнослужителя, только четыре вида проступков ведут к полной утрате божественного присутствия. Об этом пишет «Кулик» .

Библейский перечень вместо традиционного

Священнослужитель Владимир Головин выразил мнение, что в Русской православной церкви существуют разные взгляды на классификацию грехов. Он утверждает, что согласно текстам Священного Писания, смертными являются лишь 4 нарушения, а не 7, как привыкло считать большинство людей. Свою позицию он аргументирует суровостью наказаний, предусмотренных за них в ветхозаветные времена.

Четыре столпа духовного падения

По мнению священника, к категории наиболее тяжких деяний относятся богохульство, лишение жизни другого человека, распутство и проявление крайнего неуважения по отношению к отцу и матери. Головин пояснил, что именно за эти действия в древности полагалась высшая мера — побиение камнями. Он подчеркнул, что совершение любого из этих поступков лишает человека связи со Святым Духом, в то время как другие ошибки не влекут за собой столь фатальных духовных последствий.

Спорные вопросы и милосердие

Отдельно священнослужитель коснулся темы рукоблудия, заметив, что не относит данное действие к числу смертных грехов, несмотря на существующие дискуссии в церковной среде. В завершение своего наставления Владимир Головин привел евангельский пример о женщине, уличенной в грехе. Он напомнил о словах Христа, призвавшего тех, кто считает себя безгрешным, первыми начать казнь, и в итоге проявившего милосердие к кающейся.