Дунькин пруд ожил: как в Зеленограде спасли любимый водоем от обмеления и превратили в зеленый оазис

Завершилась комплексная реабилитация Дунькиного пруда в Зеленограде. Водоем, долгое время остававшийся любимым местом отдыха жителей округа, привели в порядок после того, как он обмелел, зарос водорослями, а береговая линия начала разрушаться. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на первом этапе со дна извлекли более 5,6 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило остановить перегрев верхних слоев воды и блокировать цветение. Затем сформировали ложе водоема, отсыпав крупнозернистый песок и устроив водоупорный слой. Привели в порядок и береговую полосу протяженностью почти 241 метр, а в северной части пруда оборудовали пологий сход для водоплавающих птиц. На финальном этапе обустроили зону биоплато общей площадью 250 квадратных метров, куда высадят водные растения.

Бирюков подчеркнул, что городские службы регулярно обследуют столичные водоемы и при выявлении проблем принимают решение о реабилитации. Перечень объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.