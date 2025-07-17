Мессенджер Telegram готовится к легализации в России

Мессенджер Telegram начал процесс согласования открытия представительства в России. Роскомнадзор подтвердил, что компания выполняет требования законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Telegram Messenger, Inc. приступил к процедуре создания официального представительства в России. Сейчас этот процесс находится на стадии согласования с Роскомнадзором, сообщается на сайте ведомства.

Согласно требованиям российского законодательства, иностранные IT-компании, работающие в РФ, должны либо открыть филиал, либо зарегистрировать юридическое лицо в стране. Telegram уже выполнил часть условий — разместил электронную форму обратной связи и зарегистрировал личный кабинет на сайте регулятора.

Компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, была включена в перечень иностранных интернет-ресурсов, обязанных локализоваться в России, еще в 2021 году. Однако до сих пор мессенджер работал без официального представительства.

Ранее стало известно, что цифровая платформа MAX станет в России национальным мессенджером.