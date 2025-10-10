Дуров: Запад строит цифровой ГУЛАГ

Основатель Telegram Павел Дуров в свой 41-й день рождения обрушился с резкой критикой на западные правительства, заявив, что они стремительно превращают цифровое пространство в тоталитарный ландшафт.

По его мнению, у современного поколения практически не остается времени, чтобы предотвратить полную утрату свободного интернета.

В своем обращении Дуров перечислил ряд «антиутопических мер», которые активно внедряются в странах, ранее считавшихся оплотами демократии. Среди них — обязательные цифровые удостоверения в Великобритании, система онлайн-верификации возраста в Австралии и тотальное сканирование приватной переписки пользователей, инициированное Европейским союзом.

Особое возмущение IT-предпринимателя вызвала ситуация с преследованием инакомыслия. Он указал, что в Германии под суд могут попасть за критические высказывания в адрес чиновников, а британские власти сажают за решётку тысячи людей из-за публикаций в Twitter. Францию же он упрекнул в уголовном преследовании технологических активистов, которые выступают в защиту приватности.

В связи с этими тревожными тенденциями Дуров отказался от празднования своего дня рождения, подчеркнув, что в сложившихся обстоятельствах у него и у всего общества «заканчивается время» на противодействие цифровой тирании.

Ранее сообщалось о том, что Павла Дурова не оштрафуют за купание в Кольсайских озерах Казахстана.