Душа прерий в Балашихе: пони-беглецы устроили переполох на Носовихинском шоссе

Фото: [ Пони в парке животных и птиц «Тишь да крышь» в Лотошино/Медиасток.рф ]

Необычные участники дорожного движения появились на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе. Два домашних пони, вырвавшиеся на свободу, устроили импровизированные забеги по оживленной трассе, более часа двигаясь в потоке автомобилей. Инцидент вызвал ажиотаж в местных пабликах, а хозяйка животных была вынуждена обратиться за помощью к очевидцам через соцсети, передает REGIONS .

По информации телеграм-канала «В Балашихе|Все новости», маленькие лошадки продемонстрировали поразительную стремительность, не уступая в скорости движущемуся транспорту. Несмотря на шум и очевидную опасность, животные упорно продолжали движение по проезжей части, отказываясь свернуть на обочину. Причины и точка их появления на шоссе остались неизвестными.

Хозяйка пони, оперативно обнаружив пропажу, использовала местные чаты для координации поисков. Она обратилась к пользователям с конкретной просьбой: при возможности задержать животных и увести их с дороги. Этот призыв был быстро растиражирован подписчиками.

«Пони уже приближаются к Купавне. Хозяйка просит задержать их и увести с дороги», — пишут пользователи сети.

Через час после начала «гонок» усилия местных жителей увенчались успехом. Пони удалось безопасно задержать и передать владелице.

Креативность ситуации заключалась в неожиданном появлении сказочных персонажей в суровых реалиях подмосковной трассы. Многие пошутили, что пони, вероятно, вдохновились мультфильмом «Спирит: Душа прерий»: их побег стал глотком свободы, которую невозможно обуздать.

Ранее сообщалось, что 200-килограммовый хряк променял самок на «гастроли» по Подмосковью.