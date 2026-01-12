Свинья-обиженка: 200-килограммовый хряк променял самок на «гастроли» по Подмосковью

В Раменском городском округе Подмосковья продолжается необычная операция по поиску и поимке домашнего животного. Ее главный герой — крупный хряк весом около двухсот килограммов, который уже больше недели самостоятельно путешествует между населенными пунктами. Как сообщает REGIONS , животное замечено в Балашихе, Люберцах и нескольких жилых комплексах Раменского района.

История побега, как выяснилось, носит драматический характер. Хозяйка хряка, Евгения, пояснила, что на ее подворье содержались две особи. Между ними произошел конфликт, предположительно, на почве личных отношений. После ссоры один из хряков, «обидевшись», покинул территорию хозяйства.

Маршрут перемещения животного ставит в тупик его владелицу. Хряк обнаружился более чем в десяти километрах от дома, по другую сторону оживленной дороги и озера. Как ему удалось преодолеть это расстояние, остается загадкой. Свинья демонстрирует завидную проворность и осторожность, что осложняет поимку. Местные жители регулярно сообщают о новых точках его обнаружения, но каждый раз к прибытию хозяйки или ее помощников животное успевает скрыться.

«На вид свин здоровый, бегает резво. И ходит там, где люди и дети на остановку идут. Голодный, выпрашивает еду у людей», — рассказала Марина.

В настоящее время поиски перешли в профессиональную плоскость. Владелица привлекла специалистов по отлову животных. Рассматривается вариант с объявлением денежного вознаграждения для тех, кто поможет задержать беглеца. Активность в социальных сетях, где жители делятся фото и видео хряка, играет ключевую роль в отслеживании его маршрута.

Ситуацию осложняют погодные условия. Ожидающиеся в регионе сильные морозы вызывают беспокойство общественности за благополучие домашнего животного, оказавшегося в дикой среде. Операция по возвращению хряка-путешественника домой продолжается.

