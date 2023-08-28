Два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщили в Минобороны
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В ночь на понедельник, 28 августа, киевский режим предпринял очередную попытку вывести из строя при помощи ударных дронов объекты инфраструктуры в соседней с Украиной Брянской области РФ.
Как проинформировали в российском Минобороны, силами ПВО были своевременно обнаружены и уничтожены в воздухе два украинских БПЛА.
«Киев ночью предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской областью», - приводится в аккаунте МО в соцсетях.
Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.