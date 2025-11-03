Два человека погибли в тройном ДТП с детской хоккейной командой

В Ростовской области под Волгодонском произошла автокатастрофа с участием трёх транспортных средств: двух легковых автомобилей и микроавтобуса, в котором находилась детская хоккейная команда. В результате аварии погибли два человека, информирует Телеграм-канал Don Mash.

Согласно предоставленным данным, погибшие были в легковых автомобилях. Видеоматериалы показывают, что машины получили серьезные повреждения.

Согласно информации от Ura.ru, количество жертв ДТП под Волгодонском может оказаться выше, чем сообщалось ранее.

Брат погибшей девочки сообщил, что в результате аварии в микроавтобусе погибли четыре человека. По его словам, микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, которые уже были участниками другой аварии. ДТП произошло на трассе, соединяющей Крымск и Волгодонск.

«Мы ехали не на большой скорости, но все равно водитель не успел затормозить, и далее мы въехали в аварию, которая произошла ранее. Поврежденные автомобили были на проезжей части», — поделилась пассажирка автобуса.

Среди пассажиров автобуса было несколько человек, получивших травмы. Одну из пострадавших девочек доставили в больницу.