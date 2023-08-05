Как пишет RT , первого августа пассажирский автобус и стадион Олимп также получили повреждения от обстрела кассетными боеприпасами ВСУ.

В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, города Донецк, три человека получили ранения, двое из которых пострадали от разрыва кассетного боеприпаса. Это привело к серьезным травмам, которые оцениваются средней степенью тяжести.

Об этом в своих социальных сетях рассказал Денис Пушилин, занимая должность врио главы Донецкой Народной Республики. Также, согласно предоставленным им данным, повреждения получили несколько зданий и объектов инфраструктуры в разных районах Донецка. По словам Пушилина, противник совершил, по крайней мере, 58 обстрелов.