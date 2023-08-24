Два дома в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске получили кадастровые номера

Два дома в составе ЖК «Большое Путилково» в Красногорске поставили на кадастр. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Так, дом № 3 получил кадастровый номер: 50:11:0020408:25156, дом № 7 — кадастровый номер: 50:11:0020408:25866. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры и прикрепление к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и не только. Отметим, что жилой комплекс возвела Группа «Самолет», он расположен рядом с Алешкинским и Новогорским лесопарками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.