Стало известно, во сколько обошелся наряд Брухуновой, в котором она путешествует по стране СНГ

37-летняя Татьяна Брухунова, супруга 81-летнего юмориста Евгения Петросяна, отправилась в путешествие по Узбекистану, пишет Teleprogramma.org. Для поездки она выбрала наряд, который обошелся более чем в ₽455 тысяч.

Татьяна соединила в одном комплекте вещи из разных стилевых миров. Основой стали жакет и шапочка в технике кроше от российских дизайнеров. Эти элементы она дополнила аксессуарами и деталями от зарубежных брендов.

Брухунова продолжает делиться кадрами из путешествия. Она уже успела показать подписчикам несколько снимков, на которых запечатлена на фоне местных достопримечательностей. Поклонники отмечают, что ее образ гармонично вписывается в атмосферу восточного города.

Ранее Татьяна Брухунова призналась, что не отдыхает в путешествиях.