В Лобне начались работы в рамках второго этапа строительства Северного подъезда. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сейчас специалисты монтируют колодцы и трубы дождевой канализации, устраивают песчаное основание и выполняют обратную засыпку траншей с послойным уплотнением. Параллельно продолжается снятие растительного грунта», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

На объекте трудятся 16 рабочих. Задействованы пять единиц техники.

Строительная готовность дождевой канализации составляет 60%. Работы по снятию растительного грунта выполнили уже на 85%.

После завершения подготовки территории и устройства инженерных коммуникаций строители продолжат работы по формированию дорожного полотна.

Строительство второго этапа Северного подъезда завершится в декабре следующего года.

Строительство и ремонт дорог — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые транспортные объекты — это не только комфорт для жителей, но и возможности для развития экономики.