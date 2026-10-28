Свищев поставил на место мэра Осло, призвавшую не давать визы российским лыжникам

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев прокомментировал для «Матч ТВ» высказывание мэра Осло Анне Линдбе, призвавшей норвежские власти не выдавать визы российским спортсменам для участия на этапах Кубка мира в Холменколлене.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским спортсменам принимать участие в своих соревнованиях в нейтральном статусе. Российский функционер указал, что мэру Осло может нравиться или не нравиться это решение, но его все страны-организаторы обязаны его выполнять.

«Мне кажется, мэр Осло должна заниматься делами Осло. Прекрасный город, красивый. Но я думаю, у них внутренних дел достаточно, чтобы не заниматься политикой, тем более регулированием политики в спорте», — сказал Свищев.

Он отметил, что Линдбе может заниматься дорогами, коммунальным хозяйством, отстаивать интересы жителей своего города, но ее мнение не имеет никакого значения в международной спортивной политике.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт выразил уверенность, что российских лыжников допустят на чемпионат мира в Швеции несмотря на русофобскую позицию властей страны.