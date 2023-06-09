Два кабинета врачей общей практики открылись в Нахабино

Они расположились по следующим адресам: ул. Покровская, 4 и ул. Стартовая 4 . Теперь почти десять тысяч жителей ЖК «Малина» смогут воспользоваться профессиональной медицинской помощью местных терапевтов и педиатров, а также вызвать специалиста на дом.

Как рассказала директор ГБУЗ МО «Красногорская городская больница» Елена Морозова, здесь будет оказываться первичная медико-санитарная помощь. Это сделано для удобства жителей, чтобы они могли обращаться за помощью рядом с домом.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков с Еленой Морозовой, а также жителями микрорайонов в торжественной обстановке перерезали ленточку на открытии медучреждения.

Дмитрий Волков пожелал всему персоналу успешной работы в новых комфортных условиях, а всем пациентам крепкого здоровья.

Отметим, что открыть кабинеты в Красногорске удалось открыть благодаря губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023-2027 годы». Цель данной программы — увеличение продолжительности жизни граждан, а также улучшение качества медицинских услуг.