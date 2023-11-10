Два многоуровневых паркинга планируют возвести в подмосковном ЖК «Яуза Парк»

Два паркинга, рассчитанные на тысячу машиномест, построят на территории жилого комплекса «Яуза Парк» городского округа Мытищи. Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Первый паркинг рассчитан на 500 машиномест, и будет представлять собой девятиэтажное здание площадью 14,9 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположат пункт шиномонтажа. Фасад паркинга облицуют перфорированными металлическими кассетами, которые создадут цельный объем здания. В качестве акцентных элементов будут использованы диагональные полосы из алюминиевых профилей со светодиодной подсветкой.

Второй паркинг также вмещает 500 автомобилей. Здание будет иметь 8 этажей, а площадь чуть превысит 13 тысяч квадратных метров. Так же, как и в первом паркинге, здесь оборудуют пункт шиномонтажа, эвакуационную лестницу и лифт.