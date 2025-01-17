Два новых автобуса на 41 место поступили в автопарк Волоколамского округа

Современные автобусы на 41 место поступили в МАП No7. Два автобуса будут обслуживать маршрут №5 и пригородные направления. Количество стоящих и сидячих мест рассчитано на 100 человек.

«Обновление автопарка позволит нам не только обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание, но и предоставить пассажирам более комфортные условия для передвижения по маршрутам нашего округа. В 2024 году мы получили четыре новых автобуса», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

При конструировании автобусов инженеры учли каждую деталь: климат-контроль, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, электронные рейсоуказатели и USB-розетки. Все, что происходит внутри салона и за его пределами, будет фиксировать камера наблюдения.

Для маломобильных пассажиров автобус оснащен откидной аппарелью, который также облегчит вход и выход мам с колясками. Кроме того, оборудовано место, где установлена кнопка для связи с водителем. Для обеспечения безопасности монтирована система дымообнаружения и пожаротушения, которая при необходимости запускается в автоматическом режиме.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

Для пассажиров, которые будут ехать в стоячем положении, размещены поручни. Под потолком находятся багажные полки, что особенно актуально для пригородного сообщения.

Учтены также потребности водителя. Его место более усовершенствовано, чем в предыдущих моделях. В частности, панель приборов перемещается одновременно с регулировкой положения рулевого колеса, которое можно устанавливать по высоте и по направлению угла наклона.