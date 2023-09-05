Два образовательных центра открылись 1-го сентября в Ленинском округе

Почти четыре десятка тысяч школьников из подмосковного Ленинского городского округа пошли в школу 1-го сентября, 5 тысяч из которых пошли в первый класс. Им подарили в этот день «Азбуку Видновского края».

Традиционную линейку провели во всех муниципальных школах. Глава округа Алексей Спасский вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым и замминистра экономики и финансов Московской области Андреем Майоровым поздравили всех учащихся нового Образовательного центра «Старт» в Мисайлово с Днем знаний. Так открылось новое современное здание образовательного учреждения, где будут учиться 1000 ребят, из которых четверть – это первоклашки.

Помимо этого, 1-го сентября открыл свои двери образовательный центр «Успех» в Дрожжино. Сейчас работает первый корпус на более чем восемь сотен мест, а к концу сентября откроется еще один, рассчитанный более чем на тысячу мест.