Два отделения Воскресенской больницы открылись после капитального ремонта

В подмосковном городском округе Воскресенск завершился ремонт офтальмологического и отоларингологического отделений муниципальной больницы. Все работы провели при поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьева.

Обновленные медицинские отделения торжественно открыл глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он отметил чистоту, профессионализм коллектива и современность медицинского оборудования.

В рамках работ отремонтировали фасад, крыши, инженерные системы и сигнализации, провели компьютерные сети, обновили дизайн интерьера и внешний вид входной группы. Сейчас в отделениях работает ряд квалифицированных специалистов, которыми руководят опытные заведующие.

В каждом из обновленных отделений можно пройти диагностические и лечебные процедуры, в том числе и хирургические. Оба отделения располагают более чем двумя десятками койками круглосуточного пребывания пациентов. Благодаря высокому профессионализму и богатому опыту медицинского персонала больницы на всех уровнях риски и негативные последствия процедур максимально снижены.