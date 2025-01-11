Два проекта из Подмосковья стали победителями конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

Два проекта из Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи по итогам 2024 года. Он был организован Министерством труда и социальной защиты России.

Цель конкурса — выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. В не принимали участие организации, реализующие практики трудоустройства молодежи в различных сферах экономики.

На участие было подано 780 заявок от организаций из 77 субъектов РФ. Из них отобрали 699 заявок. По итогам финального этапа победителями были признаны 79 организаций из 40 регионов страны, в том числе две подмосковные.

Так, ООО «АШАН» с практикой «Ключ к Карьере: Кампус талантов АШАН» заняло второе место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Муниципальное бюджетное учреждение Щелково по работе с молодежью «Комплексный досуговый центр «Навигатор» с практикой «Трудовая бригада городского округа Щелково» заняло третье место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» .