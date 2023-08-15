Два ребенка находятся в тяжелом состоянии из-за ЧП в Махачкале

Как сообщает RT , в результате взрыва и пожара на автозаправочной станции пострадали 16 детей. Согласно поступившей информации, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Стало известно, что всего из 16 детей двое находятся в тяжелом состоянии, а девять – в состоянии средней степени тяжести. Особое внимание сейчас уделяется поиску 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалеку от автозаправочной станции.

Также стоит отметить, что в Дагестане объявили день траура 15 августа. Не менее важным шагом в поддержке пострадавших является выплата по 1 миллиону рублей каждой семье, которая потеряла своего близкого в результате этой трагедии. Но, безусловно, никакие деньги не смогут вернуть потерянные жизни и залечить боль сердец.