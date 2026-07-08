Два циклона сольются в один: Москву накроет суперциклон, какого не видели годами

Москву ждут аномальные выходные: два циклона сольются в суперциклон и за двое суток выльют до 67 литров воды на квадратный метр. О редком явлении предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, богатое на катаклизмы лето подготовило новый сюрприз — эффект Фудзивары, при котором два атмосферных вихря объединяются в один огромный регенерирующий суперциклон. Его «ядро» окажется над Центральной Россией, и именно в субботу и воскресенье прольются самые обильные дожди. Тишковец уточнил, что формирование суперциклонов в европейской части страны — крайне редкое явление. Ожидается, что за выходные выпадет около 80 процентов месячной нормы осадков, дожди продлятся шесть суток, и лишь ко вторнику погода начнет налаживаться.