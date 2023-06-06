Два участника из Подмосковья вышли в финал проекта «Экософия»
Фото: [Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»]
В Архангельской области завершился заключительный полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам соревнований в финал прошли Дмитрий Корэ и Светлана Колесова из Подмосковья.
«Я благодарю всех вас за эти незабываемые пять дней полуфинала! <…> Сегодня мы приветствуем в составе Экосборной 34 новых участника из 19 регионов России. Желаем им успешно пройти финальные испытания! И помните, что Россия — страна возможностей!», — сказал первый заместитель гендиректора платформы Алексей Агафонов.
Подмосковные финалисты поблагодарили организаторов проекта и отметили, что смогли узнать для себя много нового за время участия в нем.
«Статус полуфиналиста, а в будущем, надеюсь, и финалиста конкурса, позволит привлечь еще больше внимания к проекту со стороны власти и жителей родного города, а в будущем масштабировать проект на всю область», — отметила Светлана Колесова.
Отметим, что программа заключительного полуфинала проекта состояла из оценочных мероприятий участников, экспертных сессий, мастер-классов и других задач.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.