Два жилых дома достроили на территории ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе Самолет разрешение на ввод в эксплуатацию еще двух домов, суммарной вместимостью более тысячи квартир, на территории жилого комплекса «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха.

Известно, что общая площадь жилых корпусов составляет более шестидесяти тысяч квадратных метров. В жилых домах переменной этажности от 12 до 22 этажей суммарно разместили 1075 квартир различных планировок.

Входы в дома выполнены на уровне земли — это делает передвижение удобным для всех жильцов, включая маломобильную группу населения. Молодые родители смогут оставить коляски на первом этаже — для них предусмотрены отдельные помещения возле входа.

На прилегающей территории оборудовали игровые площадки для детей разного возраста, современные уличные тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, места для отдыха и досуга — теннисные столы, места для игры в шахматы, скамейки.

На территории комплекса уже работают два детских сада и школа, а в этом году в комплексе откроется новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 225 воспитанников. Также планируется построить еще два детских сада, школу и поликлинику.