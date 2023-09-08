Двадцать многоквартирных домов Подмосковья получили кадастровые номера в августе

Двадцать многоквартирных домов (МКД) на территории Московской области были поставлены на кадастровый учет в прошлом месяце, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Лидером по количеству зарегистрированных МКД в августе стал Ленинский округ. Там кадастровые номера получили восемь домов более чем на тысячу квартир, общая площадь которых превышает шестьдесят семь тысяч квадратных метров.

Еще по три многоквартирных дома поставили на кадастр в Одинцовском и Пушкинском округах. Кадастровые номера также получили МКД в Красногорске, Балашихе, Щелково и Дзержинском.

Как напомнил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Управления Росреестра по Московской области Антон Рыбников, постановка дома на кадастр дает возможность гражданам оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за три года в Московской области капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.