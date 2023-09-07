Губернатор Воробьев: почти пять тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье за три года

За три года в Московской области планируют капитально отремонтировать порядка 4,8 тысячи многоквартирных домов (МКД). Всего в региональную программу капремонта включены более 44 тысяч домов из 57 тысяч.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление. У нас в Подмосковье самая большая в стране программа капремонта — и по количеству домов, и по объемам реализации», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, с 2014 года было отремонтировано более 16,5 тысячи МКД, положительные перемены отразились на более чем трех миллионах человек.

«Отмечу, что мы стараемся решать задачу комплексно и синхронизировать этот процесс с благоустройством дворов и ремонтом подъездов, чтобы доставлять жителям меньше неудобств», — добавил губернатор.

В прошлом году ремонт затронул более 3,5 тысячи МКД. Лидерами по проведенным работам стали Серпухов, Можайский округа, Подольск, Богородский округ и Балашиха.

«С 1 сентября в программу по упрощенной системе включаем объекты культурного наследия, если в ходе работ не меняется их облик и планировка. 21 здание приведем в порядок до конца 2025-го года. Сейчас ремонтируют 11 из них», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.