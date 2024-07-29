Двадцать пять тысяч пар поженились в Подмосковье с начала года

Более двадцати пяти тысяч пар поженились в Подмосковье с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Наиболее популярной датой в этом сезоне стало 24 августа. В этот день церемонию бракосочетания планируют провести 730 пар, в том числе 80 пар хотят заключить брак на территориях парков.

В День семьи, любви и верности в области поженились пятьсот пар, а в «зеркальные» даты 24 июня и 24 июля — четыре сотни.

На сайте «Свадьба в Подмосковье» можно ознакомиться с подробной информацией о свадебных трендах и локациях для бракосочетания.