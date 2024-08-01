Двадцать шесть лесопарков благоустраивают в Подмосковье в этом году

Двадцать шесть лесопарков и лесопарковых зон благоустраивают в Подмосковье в этом году, сообщили в Московской областной Думе. Работы на десяти территориях планируется завершить до конца года.

«Финансирование, предусмотренное на эти цели на этот год, составляет свыше 6,3 миллиарда рублей, из них из регионального бюджета — порядка 4,7 миллиарда рублей», - рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Сегодня спикер проверил ход работ в Кучинском лесопарке в Балашихе. Его площадь составляет 115 гектаров. Программа благоустройства рассчитана на три года, сейчас реализуется первый этап.

В перспективе лесопарк станет частью единого туристического маршрута, который будет начинаться в усадьбе Горенки, пролегать через Кучинский и Голицынский лесопарки до Усадьбы Пехра-Яковлевское и парка «Пехорка». Только на первый этап реализации масштабного проекта предусмотрено 475 миллионов рублей.