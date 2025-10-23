Две аварии за два дня: сотрудники железной дороги наказаны после массового схода вагонов

Новоуренгойская транспортная прокуратура завершила расследование двух инцидентов со сходом железнодорожных вагонов, произошедших в конце сентября 2025 года на объектах АО «Ямальская железнодорожная компания». Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Первый инцидент произошел 26 сентября на станции Фарафонтьевская, где при выполнении маневровых работ грузовой вагон столкнулся с торцевой эстакадой, что привело к его сходу с рельсов и последующему возгоранию. Экспертиза установила, что работники ЯЖДК нарушили регламенты обеспечения безопасности движения.

На следующий день, 27 сентября, на станции Коротчаево с рельсовой колеи сошли три вагона — причиной стала эксплуатация пути с невыявленной своевременно трещиной в рельсе. Транспортный прокурор внес представление руководству АО «ЯЖДК» с требованием устранения нарушений и усиления контроля за соблюдением технологических стандартов.

Все виновные сотрудники отстранены от ответственных операций и подвергнуты дисциплинарным взысканиям в соответствии с трудовым законодательством. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены десять сотрудников предприятия.

Ранее сообщалось, что «гость из прошлого» в доспехах удивил пассажиров подмосковной электрички.